01 июня 2018, пятница

В Грузии возобновили расследование резонансного убийства двух подростков

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Заза Саралидзе требует справедливого суда над убийцами своего сына

Заза Саралидзе требует справедливого суда над убийцами своего сына

Министерство внутренних дел Грузии возобновило расследование резонансного дела об убийстве двоих несовершеннолетних возле школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года.

Как сообщает Кавказский Узел, следствие намерено установить список лиц, которые "постоянно и тайно" пытались исказить факты и результаты экспертиз, а также воздействовали на решение суда.

Следствие ведет Департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии.

Напомним, что 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследования убийства двух мальчиков-подростков.

Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора Грузии. В результате генпрокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих.

В драке 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй - в больнице. 31 мая Тбилисский городской суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве. 1 июня суд приговорил обвиняемых к 10,5 годам и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

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