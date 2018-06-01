В Грузии возобновили расследование резонансного убийства двух подростков

Министерство внутренних дел Грузии возобновило расследование резонансного дела об убийстве двоих несовершеннолетних возле школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года.

Как сообщает Кавказский Узел, следствие намерено установить список лиц, которые "постоянно и тайно" пытались исказить факты и результаты экспертиз, а также воздействовали на решение суда.

Следствие ведет Департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии.

Напомним, что 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследования убийства двух мальчиков-подростков.

Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора Грузии. В результате генпрокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих.

В драке 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй - в больнице. 31 мая Тбилисский городской суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве. 1 июня суд приговорил обвиняемых к 10,5 годам и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.