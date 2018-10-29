В Грузии состоится второй тур президентских выборов

Никто из главных претендентов на пост не смог набрать необходимых для победы в первом туре голосов

В Грузии на президентских выборах, согласно подсчету голосов на 99,6% избирательных участках, ни один из главных претендентов на пост главы страны не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома страны.

Во второй тур выборов президента Грузии выходят с практически равными результатами два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта (38,66%), и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве (37,7%).

Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михеиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье, 28 октября, итоговая явка составила 46,74%. В предвыборной гонке участвовали 25 кандидатов.

Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.