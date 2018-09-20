20 сентября 2018, четверг

В Грузии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в Тбилиси

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Землетрясение ощущали и жители грузинской столицы
Фото: Tanya Gabedava via Facebook

Землетрясение ощущали и жители грузинской столицы

В четверг, 20 сентября, в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,0.

Как сообщает 1tv.ge со ссылкой на Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга, землетрясение зафиксировали в 15:13 по местному времени (в 14:13 по Киеву).

Эпицентр находился в селе Норио недалеко от Тбилиси.

По данным телеканала Rustavi2, подземные толчки ощущали и жители грузинской столицы.

Деревня Норио находится в регионе Квемо-Картли на юге страны.

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