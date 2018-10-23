В Грузии предложили сажать в тюрьму за карты без Абхазии и Южной Осетии

В грузинском парламенте зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести уголовное наказание за составление карты с нарушением территориальной целостности Грузии.
Об этом пишет Грузия Online.
"Согласно законопроекту, в уголовном кодексе появится статья с содержанием "изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии, издание напечатанной карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии или иного продукта, содержащего такое изображение", - сказано в сообщении.
По мнению авторов документа, депутатов от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Сесиашвили и Отара Чрдилели, такое преступление должно караться штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.
Напомним, что 8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии в связи с попыткой Тбилиси восстановить конституционный строй в регионе Южная Осетия. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части российской армии.
Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну танковые бригады россиян вошли за пределы непризнанного образования Южной Осетии, вклинившись в Кодорское ущелье. Кроме того, Россия подвергла бомбардировке грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры, а также задействовала свои военно-морские силы.
26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев. Российские войска находятся на территории этих грузинских регионов и поныне.
Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года при активной военной, политической и экономической поддержке РФ. Ее независимость признается лишь пятью государствами: Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.
Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии во время войны 1992-1993 годов при активной военной поддержке со стороны России.
В основном же мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией.
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