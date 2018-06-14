14 июня 2018, четверг

В Грузии парламентское большинство выдвинуло 36-летнего министра финансов на пост премьера

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Мамука Бахтадзе (в центре) поблагодарил правящую партию Грузинская мечта за довери
Mamuka Bakhtadze via Facebook

Мамука Бахтадзе (в центре) поблагодарил правящую партию Грузинская мечта за довери

Парламентское большинство представило министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры.

Об этом пишет Грузия online.

"Согласно Конституции Грузии, парламентское большинство приняло решение выдвинуть Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра Грузии…Уверен, что под руководством Мамуки Бахтадзе правительство Грузии успешно обеспечит движение страны вперед", - заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе.

Он также подчеркнул, что кандидатуру Бахтадзе единогласно поддержала команда.

Бахтадзе выдвинут на пост премьера после состоявшихся в четверг консультаций, в которых участвовали руководители правящей партии Грузинская мечта во главе с ее председателем Бидзиной Иванишвили.

36-летний Мамука Бахтадзе до этого занимал пост министра финансов Грузии (с ноября 2017 года).

До этого четыре года занимал должность генерального директора АО Грузинская железная дорога. В 2010-2012 годах он занимал пост гендиректора Международной энергетической корпорации Грузии. 

Издание также приводит его приоритеты на новом посту. Среди них - полноценная интеграция Грузии в евроатлантическом пространстве, экономические и административная реформы и прочее. Издание отмечает, что Бахтадзе, на данном этапе, не высказался о своих планах на посту премьера в отношении оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, вечером 13 июня предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих, хотя ранее отказывался сложить полномочия. В Тбилиси акции протеста длились с конца мая. Участники митингов требовали оставки правительства и генпрокурора из-за расследования убийства двух подростков. Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

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