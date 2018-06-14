В Грузии парламентское большинство выдвинуло 36-летнего министра финансов на пост премьера

Парламентское большинство представило министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры.

Об этом пишет Грузия online.

"Согласно Конституции Грузии, парламентское большинство приняло решение выдвинуть Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра Грузии…Уверен, что под руководством Мамуки Бахтадзе правительство Грузии успешно обеспечит движение страны вперед", - заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе.

Он также подчеркнул, что кандидатуру Бахтадзе единогласно поддержала команда.

Бахтадзе выдвинут на пост премьера после состоявшихся в четверг консультаций, в которых участвовали руководители правящей партии Грузинская мечта во главе с ее председателем Бидзиной Иванишвили.

36-летний Мамука Бахтадзе до этого занимал пост министра финансов Грузии (с ноября 2017 года).

До этого четыре года занимал должность генерального директора АО Грузинская железная дорога. В 2010-2012 годах он занимал пост гендиректора Международной энергетической корпорации Грузии.

Издание также приводит его приоритеты на новом посту. Среди них - полноценная интеграция Грузии в евроатлантическом пространстве, экономические и административная реформы и прочее. Издание отмечает, что Бахтадзе, на данном этапе, не высказался о своих планах на посту премьера в отношении оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, вечером 13 июня предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих, хотя ранее отказывался сложить полномочия. В Тбилиси акции протеста длились с конца мая. Участники митингов требовали оставки правительства и генпрокурора из-за расследования убийства двух подростков. Отец одного из убитых Заза Саралидзе обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которых, по его мнению, покрывают влиятельные родственники. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

Смотрите также