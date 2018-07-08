08 июля 2018, воскресенье

В Грузии обнаружили тела двух пропавших туристов

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Продолжаются поиски их 4-летнего сын
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Продолжаются поиски их 4-летнего сын

В Грузии в Душетинскому муниципалитете обнаружили тела пропавшей в пятницу, 6 июля, супружеской пары. Об этом сообщается в пресс-службе грузинской полиции.

Также продолжаются поиски их 4-летнего сына, к которым привлечена группа из 25 спасателей.

Сообщается, что пропавшие супруги находились в ущелье Хуса в регионе Душет. Сообщение об их пропаже поступило от знакомого, который не мог связаться с туристами.

Автомобиль туристов с их вещами был найден в селе Цвери. В трех километрах от населенного пункта в ущелье возле водопада было обнаружено тело женщины, позже поисковая группа из 15 спасателей нашла тело мужчины.

Супружеская пара имела двойное гражданство, одно из которых гражданство США, и проживала в Грузии уже несколько лет, отмечают в ведомстве.

По факту происшествия была назначена судебная экспертиза. По предварительным данным, ни один погибший не имеет признаков насилия.

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