27 октября 2018, суббота

В Грузии обильные осадки спровоцировали оползни: высокогорные села остались без света и воды

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В Грузии обильные осадки спровоцировали оползни
Фото: ajaratv.ge

В Грузии обильные осадки спровоцировали оползни

Из-за непогоды в высокогорной Аджарии (Грузия) активизировались оползневые процессы, в результате чего пострадало семь сел в Хелвачаурском районе, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, обильные осадки спровоцировали оползни, которые сошли в селах Агара, Королистави, Зеда Джочо, Самеба, Занакидзееби, Чарнали и Сарпи, повредив дороги, а также линии электропередач и системы водоснабжения.

Отмечается, что самое сложное положение сложилось в селе Самеба, где, по заявлению местных властей, в ближайшее время может потребоваться эвакуация семей, дома которых пострадали особенно сильно.

"Из-за оползней повреждено водозаборное сооружение в Чарнали, в результате чего прекращена подача воды населению. В этом же селе вышедшая из берегов река повредила линии электропередачи, оставив без света его жителей и в соседних селах", - говорится в сообщении. 

В Хелвачаурском муниципалитете создан чрезвычайный штаб, который работает для скорейшего устранения последствий стихии.

Как отмечается, погода в Грузии стала резко ухудшаться с утра пятницы, 26 октября. По данным синоптиков, температура воздуха в течение дня опустилась на 10 градусов. В большинстве районов как Западной, так и Восточной Грузии выпали осадки, в высокогорье в виде снега.

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