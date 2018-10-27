В Грузии обильные осадки спровоцировали оползни: высокогорные села остались без света и воды

Из-за непогоды в высокогорной Аджарии (Грузия) активизировались оползневые процессы, в результате чего пострадало семь сел в Хелвачаурском районе, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, обильные осадки спровоцировали оползни, которые сошли в селах Агара, Королистави, Зеда Джочо, Самеба, Занакидзееби, Чарнали и Сарпи, повредив дороги, а также линии электропередач и системы водоснабжения.

Отмечается, что самое сложное положение сложилось в селе Самеба, где, по заявлению местных властей, в ближайшее время может потребоваться эвакуация семей, дома которых пострадали особенно сильно.

"Из-за оползней повреждено водозаборное сооружение в Чарнали, в результате чего прекращена подача воды населению. В этом же селе вышедшая из берегов река повредила линии электропередачи, оставив без света его жителей и в соседних селах", - говорится в сообщении.

В Хелвачаурском муниципалитете создан чрезвычайный штаб, который работает для скорейшего устранения последствий стихии.

Как отмечается, погода в Грузии стала резко ухудшаться с утра пятницы, 26 октября. По данным синоптиков, температура воздуха в течение дня опустилась на 10 градусов. В большинстве районов как Западной, так и Восточной Грузии выпали осадки, в высокогорье в виде снега.