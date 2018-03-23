В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге в Гудаури

Министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что причиной катастрофы на канатной дороге в Гудаури стал человеческий фактор.

В частности, инцидент произошел из-за ошибки оператора, который не отреагировал должным образом на перепад напряжения.

"Оператор должен был перевести эту канатную дорогу на дизельный генератор и затем доставить туристов к тому месту, где бы они смогли сойти, чтобы полностью освободить линию от людей. К сожалению, согласно имеющемуся на сегодня отчету, оператор допустил ошибку. То, что сделал оператор, не соответствовало инструкции", - цитирует Кумсишвили Грузия Online.

По словам министра, он не может сказать, будет ли виновный привлечен к уголовной ответственности, так как этот вопрос не входит в компетенцию его ведомства, однако министерство внутренних дел уже получило от минэкономики всю информацию о причинах инцидента.

16 марта в Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла с людьми начали скатываться вниз по канатной дороге и врезаться друг в друга. Некоторые люди выпрыгивали из них, не дожидаясь аварийной остановки.

В результате аварии пострадали десять человек, среди них два гражданина Украины.