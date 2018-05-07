В Грузии автобус с туристами попал в ДТП: есть жертвы и пострадавшие

В Грузии возле населенного пункта Манглиси туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли два человека, еще 17 получили ранения.
Как сообщает телеканал Rustavi2, автобус перевозил туристов после посещения одного из монастырей в Тбилиси.
Отмечается, что водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус перевернулся.
Всех пострадавших, в том числе одного иностранца, госпитализировали в Тбилиси и Марнеули.
Полиция занимается расследованием инцидента.
Ранее сообщалось, что в Египте столкнулись туристический автобус и грузовик, в результате чего погибли три человека, более 50 пострадали.
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