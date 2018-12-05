В Грозном родственник Кадырова устроил ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком Сегодня, 12:24 372 Цей матеріал також доступний українською Охрана чиновника изъяла у очевидцев телефоны, пытаясь избежать утечки фото с места ДТП Фото: chp_groznyy/Instagram

В ночь на среду, 5 декабря, в столице Чечни Грозном глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов устроил смертельное ДТП.

Как передает Кавказ.Реалии, его автомобиль Mercedes врезался на огромной скорости в Жигули, в котором находились муж с женой, а также их трехлетняя дочь.

В результате аварии женщина с ребенком погибли на месте, а мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При этом отмечается, что виновник ДТП является двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, известный в республике под кличкой "Быстрый".

Также сообщается, что его охрана после происшествия изъяла у очевидцев телефоны, пытаясь избежать утечки фотографий с места аварии.

Кроме того, наутро представители его окружения обходили близлежащие дома и проверяли, нет ли в гаджетах местных жителей видео ДТП.

Впрочем, несколько снимков все-таки попали в Сеть.