В Грозном родственник Кадырова устроил ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком
В ночь на среду, 5 декабря, в столице Чечни Грозном глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов устроил смертельное ДТП.
Как передает Кавказ.Реалии, его автомобиль Mercedes врезался на огромной скорости в Жигули, в котором находились муж с женой, а также их трехлетняя дочь.
В результате аварии женщина с ребенком погибли на месте, а мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
При этом отмечается, что виновник ДТП является двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, известный в республике под кличкой "Быстрый".
Также сообщается, что его охрана после происшествия изъяла у очевидцев телефоны, пытаясь избежать утечки фотографий с места аварии.
Кроме того, наутро представители его окружения обходили близлежащие дома и проверяли, нет ли в гаджетах местных жителей видео ДТП.
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❗️Превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортного травматизма, которая уносит жизни не только взрослых, но и детей. - 04.12.2018г. примерно 23:55 в г. Грозный по улице Ханкальская произошло ДТП, в результате погибла женщина 1996 года рождения и ее 3-х летняя дочь.(Дала геч дойла цун) Уважаемые участники дорожного движения! - Правила Дорожного Движения – Правила жизни. #Источник:https://instagram.com/ugibdd_95 ____________________________________________ #Россия #Грозный #Кадыров #Чечня #Кавказ #chp_groznyy #Новости #Полиция #МВД #ГИБДД #ДПС #ПДД #ДТП #ГАИ #Авария #ДТП
Впрочем, несколько снимков все-таки попали в Сеть.