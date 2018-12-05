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В Грозном родственник Кадырова устроил ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком

Сегодня, 12:24
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Охрана чиновника изъяла у очевидцев телефоны, пытаясь избежать утечки фото с места ДТП

Фото: chp_groznyy/Instagram

В ночь на среду, 5 декабря, в столице Чечни Грозном глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов устроил смертельное ДТП.

Как передает Кавказ.Реалии, его автомобиль Mercedes врезался на огромной скорости в Жигули, в котором находились муж с женой, а также их трехлетняя дочь.

В результате аварии женщина с ребенком погибли на месте, а мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При этом отмечается, что виновник ДТП является двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, известный в республике под кличкой "Быстрый".

Также сообщается, что его охрана после происшествия изъяла у очевидцев телефоны, пытаясь избежать утечки фотографий с места аварии.

Кроме того, наутро представители его окружения обходили близлежащие дома и проверяли, нет ли в гаджетах местных жителей видео ДТП.

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❗️Превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортного травматизма, которая уносит жизни не только взрослых, но и детей. - 04.12.2018г. примерно 23:55 в г. Грозный по улице Ханкальская произошло ДТП, в результате погибла женщина 1996 года рождения и ее 3-х летняя дочь.(Дала геч дойла цун) Уважаемые участники дорожного движения! - Правила Дорожного Движения – Правила жизни. #Источник:https://instagram.com/ugibdd_95 ____________________________________________ #Россия #Грозный #Кадыров #Чечня #Кавказ #chp_groznyy #Новости #Полиция #МВД #ГИБДД #ДПС #ПДД #ДТП #ГАИ #Авария #ДТП

Публикация от Чп / Грозный ???? (@chp_groznyy)

Впрочем, несколько снимков все-таки попали в Сеть.

Теги:   Рамзан Кадыров Чечня ДТП

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