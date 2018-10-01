01 октября 2018, понедельник

В Грециии из-за урагана Ксенофон без вести пропали три человека

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Во время урагана в Центральной Греции выпали обильные осадки, которые повлекли за собой наводнения

Во время урагана в Центральной Греции выпали обильные осадки, которые повлекли за собой наводнения

В Греции вследствие урагана Ксенофон пропали три человека, об этом написал губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис на своей странице в Facebook.

По меньшей мере три жителя острова Эвбея числятся пропавшими без вести после урагана,обрушившегося на Грецию в прошлую субботу.

"Сейчас мы ищем трех наших жителей на Эвбее. Мы бросили туда все силы", - написал губернатор.

Как сообщается, во время урагана в Центральной Греции выпали обильные осадки, которые повлекли за собой наводнения. Отмечается, что в некоторых случаях потоки воды смывали автомобили с находившимися в них людьми. Одну из унесенных в районе Пили на Эвбее машин нашли, однако судьба двух пассажиров из нее остается неизвестной. Вторую машину смыло с дороги Прокопи-Мандуди.

"Горячо прошу всех - будьте осторожны и избегайте ненужных поездок", - добавил Бакояннис.

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