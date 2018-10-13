В Греции в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли 11 мигрантов

В автомобильной аварии у города Кавала на севере Греции погибли 11 человек. По данным полиции, погибшие были мигрантами из Турции, передает Reuters.
Во время столкновения с грузовиком автомобиль загорелся. Все пассажиры и водитель погибли. Водитель грузовика получил травмы.
По предварительным данным, перевозчик доставлял мигрантов в Салоники, где они должны были подать заявления на получение убежища.
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