13 октября 2018, суббота

В Греции в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли 11 мигрантов

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Во время столкновения с грузовиком автомобиль загорелся (иллюстративное фото)
Pixabay

Во время столкновения с грузовиком автомобиль загорелся (иллюстративное фото)

В автомобильной аварии у города Кавала на севере Греции погибли 11 человек. По данным полиции, погибшие были мигрантами из Турции, передает Reuters.

Во время столкновения с грузовиком автомобиль загорелся. Все пассажиры и водитель погибли. Водитель грузовика получил травмы.

По предварительным данным, перевозчик доставлял мигрантов в Салоники, где они должны были подать заявления на получение убежища.

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