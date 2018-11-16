В Греции церковь не захотела лишать священников статуса госслужащих

Православная церковь Греции заявила о желании, чтобы священники оставались госслужащими.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к церкви с призывом поддержать ряд предложенных правительством реформ, которые направлены на урегулирование многолетних имущественных споров.

Речь идет о выведении священников из госфонда заработной платы в отдельную публично финансируемую структуру.

По словам премьера, данная схема даст возможность высвободить 10 000 новых должностей в государственном секторе в условиях ограничений найма, которые остаются в силе после завершения международной программы помощи стране.

Но руководители греческой церкви поддержали сохранение статуса государственных служащих для духовенства.

В их заявлении сказано, что по этому вопросу будет продолжен диалог с правительством, создадут комитет, состоящий из архиереев, юристов, экспертов и представителей духовенства.

Церковь "будет настаивать на существующем статусе оплаты" для священнослужителей и мирян.