В Греции произошли столкновения из-за подписания договора о переименовании Македонии

В Греции произошли столкновения между протестующими и полицией во время подписания исторического соглашения о переименовании Македонии.

Как сообщает AFP, около 500 демонстрантов (они выступают за то, чтобы в новом названии вообще не не упоминалось слово Македония), размахивая греческими флагами, пытались приблизиться к месту проведения церемонии подписания соглашения на берегу озера Преспа. Полиция окружила их и применила слезоточивый газ из-за начавшихся столкновений.

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.