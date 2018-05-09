В Греции представителя "Новороссии" пригласили на церемонию по случаю 9 мая

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Фото Консульство Украины в Салониках

Представитель "Новороссии" принял участие в возложении венков

В среду, 9 мая, греческих Салониках представителя так называемой "Новороссии" официально пригласили для участия в церемонии по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщило украинское консульство, выразив решительный протест.

"Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 миллионов украинцев и сегодня, когда Украина опять страдает от внешней агрессии", - сказано в сообщении.

Представитель "Новороссии" принял участие в возложении венков у монумента в российском секторе союзнического кладбища Зейтенлик.

Консульство ожидает официальных объяснений от греческой стороны. Украинские дипломаты выразили надежду, что этот инцидент произошел из-за "крайней некомпетентности работников задействованных служб", а не является "очередным шагом поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведения гибридной войны на Донбассе".

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