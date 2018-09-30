В Греции переполнены лагеря беженцев. Из-за критической ситуации их отправят на материк

Правительство Греции планирует переправить с восточных островов в Эгейском море около 6 тыс. беженцев из-за того, что лагеря для них переполнены. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщил министр миграционной политики Греции Димитрис Вицас в разговоре с журналистами государственного агентства новостей ANA-MPA, сообщает DW.

Нынешняя ситуация в местах временного пребывания беженцев на этих островах приближается к критической черте, передает информагентство dpa. Только в течение последних нескольких недель с островов на материковую часть Греции переправили около тысячи мигрантов.

Из-за роста количества новоприбывших мигрантов ситуация в лагерях для беженцев на Эгейских островах значительно ухудшилась, рассказал греческий министр.

На данный момент только на острове Лесбос находится около 10 тыс. мигрантов и искателей убежища. Несмотря на то, что главный тамошний лагерь для беженцев рассчитан максимум на 3,1 тыс. человек, в нем сейчас находится не менее 8 тыс. тех, кто ищет убежище.

Такой же критической является ситуация и на острове Самос, где в небольшом лагере на 650 человек собралось около 5 тыс мигрантов. Ранее гуманитарные организации уже предостерегали от опасности социального взрыва на этих островах из-за ситуации с беженцами.