В Греции оппозиция выступила против соглашения о новом названии Македонии

Консервативная греческая партия Новая демократия представила в парламенте Греции представление на голосование по вотума недоверия правительству Алексиса Ципраса.

Как сообщает DW, оппозиционная сила считает недопустимым договоренность между Ципрасом и македонским премьером Зораном Заевым по согласованию нового названия Македонии - Республика Северная Македония.

Голосование по вотуму недоверия, как ожидается, состоится 16 июня.

Премьер Ципрас уже заявил, что принимает "вызов".

Отмечается, что голосование, скорее всего, не создаст проблем для Ципраса, ведь его партнеры по коалиции выразили поддержку договоренности с Македонией.

12 июня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией о новом названии этой страны, что решило бы многолетний спор между двумя государствами.

Согласно этой договоренности, Македония должна была быть переименована в Республику Северная Македония.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил о том, что осенью 2018 года в стране будет проведен референдум по вопросу переименования государства в Северную Македонию.

В свою очередь президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании его страны в Северную Македонию,

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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 года десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.