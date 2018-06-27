В Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за перевозку нелегальных мигрантов - МИД

Украина и Греция работают над договором, который позволит решить вопрос возвращения украинских моряков

В Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны или осуждены более 150 украинцев, заявил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишет УП.

"Мы вели переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которых удерживают в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких всего более 150 человек", - пояснил он.

По словам дипломата, стороны договорились подготовить двусторонний договор, это займет не менее полугода.

На данный момент идут переговоры о возращении более 20 украинцев, которых осудили за перевоз нелегалов, а затем условно освободили, однако они не могут покинуть Грецию.

Кирилич также рассказал, что с Грецией есть определенные договоренности о членах экипажа Mekong Spirit, которые не могут вернуться в Украину больше года.

"Речь идет о 17 украинцах, которые уже год находятся на этом судне. Договоренности относительно их возвращения на родину уже достигнуты", - резюмировал представитель украинского МИД.

Читайте также: Украинским морякам в Греции за перевозки беженцев дают пожизненные сроки

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Украину вернулись шесть украинских моряков, которые были задержаны на судне.