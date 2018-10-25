В Греции начался масштабный лесной пожар

В четверг, 25 октября, на полуострове Ситония, что на севере Греции, начался масштабный лесной пожар, тушение огня осложняет сильный ветер.

Как сообщает Еkathimerinі, с огнем борются около 60 пожарных, 30 пожарных автомашин и четыре самолета. К борьбе с огнем подключились и многочисленные волонтеры. Небо над Ситонией заволокло густым дымом, во многих населенных пунктах нет электричества и телефонной связи.

По словам спасателей, пожар начался ранним утром возле деревни Филиро, расположенной в 10 км к северо-востоку от Салоник. Его тушению мешает сильный ветер. В самих Салониках порывы ветра ломали деревья, срывали навесы, дорожные знаки и светофоры.