19 ноября 2018, понедельник

В Греции начали выдавать первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны

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Пока легализация марихуаны в рекреационных целях не рассматривается
Фото: pixabay.com

Пока легализация марихуаны в рекреационных целях не рассматривается

Греция выпустила первые лицензии на выращивание медицинского каннабиса, которые были выданы частным компаниям.

Об этом сообщает Reuters.

19 ноября были выданы две лицензии, еще 12 министерство планирует выпустить до конца 2018 года.

Заместитель министра экономики Стергиос Пициорлас заявил, что есть действительно большой интерес, в основном из Канады и Израиля, а некоторые из потенциальных инвесторов очень заинтересованы.

На данном этапе легализация марихуаны в рекреационных целях не рассматривается.

Напомним, что Греция легализовала каннабис для медицинского использования в прошлом году и в марте этого года сняла запрет на выращивание.

Легализация каннабиса в Канаде: видео

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