В Греции избили 75-летнего мэра города Салоники во время чествования памяти жертв Понтийского геноцида

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Янис Бутарис известен своей откровенной антинационалистической позицией

Янис Бутарис известен своей откровенной антинационалистической позицией

В Греции избили 75-летнего мэра города Салоники Яниса Бутариса во время проведения мероприятий по случаю Дня Памяти жертв Понтийского геноцида – убийства этнических греков турками во время Первой мировой и греко-турецкой войны в 1914-1923 годах.

Об этом сообщает The Washington Post.

Во время проведения церемонии к мэру подошли примерно 10-12 человек с требованием покинуть место проведения мероприятия. После того, как городской голова отказался, его повалили на землю и начали бить.

Бутариса забрали в больницу с травмированной головой, спиной и ногами.

Как известно, избитый мэр Салоник является сторонником сближения Греции и Турции и известен своей откровенной антинационалистической позицией. 

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал нападавших "ультраправыми бандитами, которые рано или поздно будут вынуждены ответить за свои поступки". 

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении мэра.

Ранее сообщалось, что Греция и кредиторы договорились о реформах.

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