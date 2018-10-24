В Греции экс-министра возьмут под стражу на время ожидания суда в деле о коррупции

В Греции экс-министра финансов должны будут взять под стражу на время ожидания суда по обвинению в коррупции.

Данное решение принял суд в Афинах, пишет Associated Press.

Яннос Папантониу и его супруга Ставрула Кураку будут пребывать под стражей по обвинению в отмывании денег, которые, как утверждается, были выплачены за заключение военно-морского контракта в 2003 году.

Напомним, что 69-летний Папантониу занимал должность министра финансов и национальной экономики Греции в период с 1996 по 2001 год, а потом перешел в Министерство обороны на три года.

Сам чиновник обвинения в свой адрес отрицает.

Представитель правительства Греции назвал это решение "доказательством коррупции и дегенерации старой политической системы".