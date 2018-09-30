В Греции более 30 человек умерли из-за лихорадки Западного Нила, почти 300 заболели

В Греции количество жертв лихорадки Западного Нила возросло до 31, лихорадкой заразился 271 человек.

Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Так, за неделю, с 20 по 27 сентября, лихорадкой заразились 37 человек, четыре человека скончались.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые был обнаружен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции умерли около 80 человек. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших. Кроме Греции, лихорадка Западного Нила обнаружена еще в восьми странах Европы.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами, она вызвана высокими температурами и дождями в начале лета.

Ранее в Румынии 17 человек умерли из-за лихорадки Западного Нила.