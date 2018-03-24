Гренландия строит "гуманную тюрьму". Чтобы вернуть на родину самых опасных преступников

В тюрьме Ny Anstalt будет 76 камер, 40 из них для опасных заключенных

В 2019 году в столице Гренландии Нууке откроют новую тюрьму Ny Anstalt. Она должна стать "гуманной тюрьмой"и помочь реабилитировать преступников с помощью позитивного дизайна и максимальной имитации условий нормальной жизни.

Расположенная на фоне потрясающего арктического ландшафта Ny Anstalt должна стать не только архитектурным достижением, но и положить конец проблеме прав человека на острове, который является датской колонией.

Национальные особенности преступности в Гренландии

Нуук расположен у южных берегов Гренландии - наименее населенной стране в мире, где живет лишь 56 тысяч жителей. Всего в Гренландии сейчас шесть тюрем, в которых содержат 154 заключенных.

При этом в стране существует уникальная "открытая" тюремная система - многим заключенным разрешается покидать помещение тюрьмы в дневное время, чтобы работать, учиться или даже пойти на охоту, а ночью они должны вернуться. При этом ни в одной тюрьме страны нет условий для содержания самых опасных заключенных.

Проект Ny Anstalt / Schmidt Hammer Lassen Architects

Хотя во многих скандинавских странах достаточно низкий уровень преступности (например, в Исландии в 2015 году было лишь три убийства, притом, что в стране живет более 300 тысяч людей), в Гренландии процент граждан, приговоренных к тюремному заключению примерно в три раза выше, чем в остальной части Северного региона. Это связано с реформами, которые проводились на острове датскими властями после Второй мировой войны.

Около 88% населения Гренландии - коренной народ инуиты, остальные 12%, в основном, датского происхождения. В 1950-х годах датское правительство провело радикальные реформы, направленные на перемещение людей в городские центры, предоставление им доступа к социальным услугам и снижение зависимости от сокращения численности тюленей. Однако демонтаж традиционного охотничьего и рыболовного общества вызвал социальные проблемы. В частности, относительно высокому уровню преступности способствует употребление алкоголя.

"Изгнание" опасных заключенных

Из-за того, что в Гренландии нет тюрем, предназначенных для содержания опасных преступников, с 1960-х годов их отправляли в Херстедвестер на окраине столицы Дании Копенгагена. Для заключенных это было очень суровым наказанием, так как многие гренландцы говорят только на языке инуитов, которого не знают в Дании. Кроме того, для большинства из них были невозможными свидания с их семьями.

После открытия Ny Anstalt нынешняя тюрьма Нуука, построенная в 1960-х будет закрыта, а заключенных из нее переведут на новый объект. Кроме того, примерно 30 заключенным, которых содержат за пределами Гренландии, предоставят возможность вернуться на родину.

Проект Ny Anstalt / Schmidt Hammer Lassen Architects

Как устроена Ny Anstalt

Конкурс на строительство новой тюрьмы в Нууке власти Дании объявили в 2013 году. Его выиграли две датские архитектурные компании Friis&Moltke и Schmidt Hammer Lassen, обойдя пятерых соперников.

По словам архитекторов, проектируя Ny Anstalt, они стремились решить глубоко укоренившиеся социальные проблемы.

Томас Руус Кристенсен, главный архитектор проекта Ny Anstalt, рассказал, что тюрьма, получившая награду World Architecture News Award, "должна функционировать как небольшая деревня с жилыми кварталами, рабочими местами, учебными и спортивными объектами, библиотекой, медицинским центром и церковью".

Площадь Ny Anstalt - 8 тысяч квадратных метров. В ней будет 76 камер, 40 из которых будут "закрытыми" и предназначаются для заключенных, которых нужно содержать с максимальной степенью безопасности. Остальные 36 будут "открытыми" - для тех, кто имеет большую степень свободы. Некоторым заключенным будет разрешено днем работать в Нууке, а вечером возвращаться в тюрьму.

Проект Ny Anstalt / Schmidt Hammer Lassen Architects

Площадь каждой камеры, рассчитанной на одного человека - 12 квадратных метров, но они расположены так, что из их окон будет открываться вид на гору, расположенную на морском острове, а их окна не зарешечены.

"Вы не можете сбежать из тюрьмы, потому что она окружена большой стеной, но вы можете взглянуть на вид и сбежать в своем воображении - и это важно", - считает Кристенсен.

Хотя Ny Anstalt - современное здание, зоны общего пользования в нем будут украшены традиционными местными изображениями, а на стенах будут вырезаны изображения животных. Для этого привлекли местных художников.

"Тюрьма спроектирована трехуровневой, что позволяет охранникам управлять потоком людей между различными районами и контролировать, какие заключенные будут сталкиваются друг с другом", - рассказала руководитель проекта Джетт Биркесков Могенсен. Это должно снизить вероятность насилия.

"Охранникам не нужно будет носить оружие, и они смогут лучше развивать отношения с заключенными, что важно для концепции реабилитации", - добавила она.

Эффективны ли "гуманные тюрьмы"?

По словам Ивонн Джоюкес, профессора криминологии в британском Университете Кента, скандинавские страны первыми создали "гуманные тюрьмы", потому что "их общество характеризуется сильным государством всеобщего благосостояния и относительно высоким уровнем доверия".

"Существует также древняя идея (в Скандинавии) о том, что красота оказывает цивилизационное влияние", - утверждает Джоюкес, - "Является ли это чашкой кофе или тюрьмой, датский дизайн всегда стильный. В тюремном дизайне это означает легкие, воздушные, неинституциональные пространства".

Фото строительства тюрьмы Ny Anstalt / Schmidt Hammer Lassen Architects

В 2010 году новый золотой стандарт для этого типа тюрьмы был установлен Халденом - норвежской тюрьмой с высоким уровнем безопасности, которую часто называют образцовой "гуманной тюрьмой". Среди объектов Халдена тренажерный зал, стена для скалолазания, беговые дорожки, футбольное поле, библиотека, музыкальная студия, стоматологическая клиника и семейный дом, где заключенные могут оставаться на ночь со своими партнерами и детьми. В 2010 году Халден получил премию Арнштейна Арнеберга за дизайн интерьера, хотя его также критиковали за то, что он слишком либеральный.

"Гуманная тюрьма", говорит Джоюкес может помочь укрепить чувство цели, гражданства и надежду на будущее, что важно, потому что "в какой-то момент подавляющее большинство заключенных будет выпущено".

По ее словам, ряд исследований демонстрирует, что в скандинавских странах повторные правонарушения случаются относительно редко, часто менее, чем у 30% выпущенных на свободу после отбытия срока заключенных. Этот показатель в США и Великобритании намного выше. Исследование, проведенное Бюро юстиции США, которое отслеживало заключенных из 30 штатов после их освобождения из тюрьмы в 2005 году, показало, что в течение пяти лет более трех четвертей (76,6%) были повторно арестованы. В Великобритании правительственная отчетность с 2015 года показала, что 44% взрослых повторно арестовываются в течение года с момента их освобождения.

Такой вид будет открываться из камер Ny Anstalt / Schmidt Hammer Lassen Architects

Джоюкес предостерегает от проведения прямых сравнений, так как правовые системы разных стран, методы подсчета и сравнения отличаются. Но она также отмечает, что "здравый смысл заключается в том, что ценности, заложенные в условиях содержания под стражей, будут воплощены бывшими преступниками, когда они будут выпущены и снова войдут в общество".

Правительства других стран считают "гуманные тюрьмы" чрезмерно дорогими. Содержание одного заключенного в норвежском Халдене обходится в $150 тысяч, тогда как средняя ежегодная стоимость содержания одного заключенного в Англии и Уэльсе составляет $50 тысяч.

Тем не менее, в Гренландии считают расходы на "гуманную тюрьму" Ny Anstalt оправданными.

"Мы живем в небольших общинах в Гренландии, и в конечном итоге заключенные должны вернуться в эти сообщества. Чтобы это было успешным и чтобы предотвратить будущую преступность, мы стремимся содействовать изменениям в каждом человеке. В этом отношении гуманный дизайн совершенно точно имеет смысл", - говорит Наия Натаниэльсен, руководитель пенитенциарной системы Гренландии.

По материалам: CNN