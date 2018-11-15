15 ноября 2018, четверг

В Госдуме РФ депутат пытался засунуть в ухо коллеге свой палец - видео

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Депутаты дурачились во время обсуждения бюджетного кодекса
Скриншот

Депутаты дурачились во время обсуждения бюджетного кодекса

Во время заседания в Государственной думе РФ депутату Олегу Петрову один из коллег пытался засунуть в ухо свой палец.

При этом забава парламентариев попала на видео, так как они сидели прямо за как раз выступавшей Надеждой Максимовой, передает телеканал Дождь.

Также отмечается, что депутаты дурачились во время обсуждения изменений в бюджетный кодекс.

В то же время, кому именно понадобилось ухо Петрова, на опубликованных кадрах не видно.

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