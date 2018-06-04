В Госдуме рассказали, когда ждут визит Ким Чен Ына в Россию

Первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре.
Об этом он сказал на встрече с делегацией северокорейских парламентариев, сообщает РИА Новости.
Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.
Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Северную Корею и провел встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.
В ходе визита Лаврова Ким Чен Ын заявил о желании провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встречу лидеров двух стран могут приурочить к 70-летию установления дипломатических отношений двух стран.
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