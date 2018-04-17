В Госдепе США опровергли заявления Дамаска, что эксперты по химическому оружию вошли в Думу

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что инспекторы Организации по запрещению химического оружия до сих пор не вошли в сирийский город Дума.

Нойерт сообщила, что "в нашем понимании команда не вошла в Думу", несмотря на известные ей сообщения сирийских СМИ о том, что эксперты ОЗХО смогли посетить место химической атаки, передает Reuters.

По словам представителя Госдепа, США располагают информацией о том, что в ходе нападения использовались как хлорный газ, так и нервно-паралитическое вещество зарин.

Она также выразила обеспокоенность, что следы использования химического оружия могут исчезнуть до приезда экспертов ОЗХО.

Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что инспекторы ОЗХО во вторник, 17 апреля, вошли в сирийский город Дума в Восточной Гуте.

Сирия и Россия в понедельник заблокировали им въезд "из-за последствий ракетных ударов США, Франции и Британии".

США и Великобритания предполагают, что сирийские или российские военные пытаются скрыть факт применения химического оружия или подтасовать улики.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.