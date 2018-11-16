В Госдепе прокомментировали выход США из ракетного договора с РФ

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон сообщила, что своим сообщением о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) президент США Дональд Трамп сделал "контрольный выстрел" в сторону России.

Об этом передает The Washington Times.

"Теперь мяч на их половине поля. Мы же проговариваем следующие шаги, чтобы убедиться в отсутствии непонимания среди союзников, когда президент примет решение", - заявила Томпсон.

Она сообщила также, что Вашингтон передаст союзникам из Евросоюза доказательства нарушения договора со стороны России.

"Мы напоминаем союзникам, что Россия в течение пяти лет нарушает договор. Дело не в США и не в НАТО, это из-за нарушения договора Россией", - заявила Томпсон.

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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.