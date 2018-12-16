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В Госдепе призвали Германию прислушаться к разговорам об опасности Северного потока-2

Сегодня, 04:58
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Госдепартамент США опубликовал заявление официального представителя Роберта Палладино, который поприветствовал резолюцию Европарламента с призывом отменить строительство газопровода Северный поток-2.

Он также призвал руководство Германии прислушаться к "опасениям соседей" касательно газопровода.

"Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода Северный поток-2, считая его политическим проектом. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом", - заявил Палладино.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой назвали строительство газопровода Северный поток 2 "политическим проектом, которй несет угрозу энергетической безопасности Европы".

А перед этим Нижняя палата Конгресса США также приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Теги:   Северный поток 2 Госдеп США

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Сегодня, 04:58

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В Госдепе призвали Германию прислушаться к разговорам об опасности Северного потока-2

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