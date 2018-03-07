В Госдепе отреагировали на заявления Насти Рыбки о доказательствах вмешательства РФ в выборы в США

В Государственном департаменте США прокомментировали заявления россиянки из бюро экскорт-услуг Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич), известной после расследования российского оппозиционера Алексея Навального, об аудиозаписи разговоров о вмешательстве России в выборы президента США.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, дело Рыбки является довольно "странной историей", и если в ее заявлениях будет "что-то очень интересное", то сотрудники американской дипмиссии проинформируют об этом Вашингтон, передает Радио Свобода.

Она добавила, что Рыбка не является гражданкой США, а американское посольство оказывает помощь и поддержку только своим гражданам.

Напомним, что Настя Рыбка заявила, что у нее есть более 16 часов записей разговоров, которые могли бы помочь пролить свет на вмешательство России в выборы в США. Она также назвала себя "свидетелем и единственной недостающим звеном" в связях Кремля с выборами в США. Она уточнила, что готова стать информатором, если ей помогут выйти из-под ареста в Таиланде.

Девушка привлекла внимание СМИ после того, как стала фигуранткой расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в России. В частности, расследователи с помощью фотографий с Instagram Рыбки установили, что девушка сопровождала частные поездки на яхте олигарха Олега Дерипаски вместе с заместителем премьер-министра России Сергеем Приходько.