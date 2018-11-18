В Госдепе опровергли выводы ЦРУ о заказчиках убийства Хашукджи

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) еще не сделало окончательные выводы о заказчиках убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Она отметила, что спецслужбы США продолжают расследование убийства, передает CNN.

"Остаются многочисленные нерешенные вопросы в отношении убийства Хашукджи", - заявила Нойерт.

Ранее издание The Washington Post сообщает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) установило, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Перед этим американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность высылки из США Фетхуллаха Гюлена, чтобы "успокоить" президента Турции и ослабить давление Анкары на правительство Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, что США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.