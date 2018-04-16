В Госдепе назвали условия для избежания новых авиаударов по Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Сирии необходимо задекларировать оставшиеся запасы химического оружия, чтобы избежать повторных ракетных ударов и вернуться к формату Женевских мирных переговоров.

В интервью телеканалу Fox News она также обвинила Россию в срыве усилий мирового сообщества по прекращению террора Башара Асада против собственного народа, сообщает Голос Америки.

Нойерт подчеркнула, что женевский процесс – это единственная возможность движения вперед.

"Россия и Иран пытались выстроить Астанинский процесс, Сочинский процесс – ничего из этого не сработало, потому что Иран и Россия в этих случаях выступали гарантами", - добавила она.

По словам представителя Госдепа, целью ракетной атаки США и их союзников на объекты, связанные с химическим оружием в Сирии, было "показать миру, что использование химического оружия и убийство ни в чем не повинных гражданских лиц недопустимо".

На вопрос ведущего о том, как США реагируют на обвинения со стороны России в нарушениях ими международного права, Нойерт ответила своим вопросом: "Как насчет того, чтобы Россия позаботилась о жизнях невинных женщин и детей? Россия продолжала срывать все усилия в ООН, предпринимаемые для привлечения Сирии к ответственности. В 2013 году Россия пообещала миру, что она поможет Сирии избавиться от ее химического оружия, но не смогла этого сделать. Россия стала гарантом Сирии – и в этом тоже потерпела неудачу".

Она заявила, что Россия проводит кампанию по дезинформации относительно событий в Сирии.

"Они просто лгут и пытаются вывернуть эту историю – мы уже отмечаем, что множество российских троллей по всему миру стараются перевернуть эту историю с ног на голову, но нам известны факты – нам, британцам, французам, НАТО. Сирия ответственна за то, что она уже слишком долго творит со своим народом, и в этом ее поддерживали Россия и Иран", - отметила Нойерт.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.

Все подробности об авиаударах по Сирии читайте в спецтеме НВ.