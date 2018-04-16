В Госдепе назвали условия для избежания новых авиаударов по Сирии

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Сирии необходимо задекларировать оставшиеся запасы химического оружия, заявила Хизер Нойерт
Фото: US Embassy and Consulate in Egypt

Сирии необходимо задекларировать оставшиеся запасы химического оружия, заявила Хизер Нойерт

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Сирии необходимо задекларировать оставшиеся запасы химического оружия, чтобы избежать повторных ракетных ударов и вернуться к формату Женевских мирных переговоров.

В интервью телеканалу Fox News она также обвинила Россию в срыве усилий мирового сообщества по прекращению террора Башара Асада против собственного народа, сообщает Голос Америки.

Нойерт подчеркнула, что женевский процесс – это единственная возможность движения вперед.

"Россия и Иран пытались выстроить Астанинский процесс, Сочинский процесс – ничего из этого не сработало, потому что Иран и Россия в этих случаях выступали гарантами", - добавила она.

По словам представителя Госдепа, целью ракетной атаки США и их союзников на объекты, связанные с химическим оружием в Сирии, было "показать миру, что использование химического оружия и убийство ни в чем не повинных гражданских лиц недопустимо".

На вопрос ведущего о том, как США реагируют на обвинения со стороны России в нарушениях ими международного права, Нойерт ответила своим вопросом: "Как насчет того, чтобы Россия позаботилась о жизнях невинных женщин и детей? Россия продолжала срывать все усилия в ООН, предпринимаемые для привлечения Сирии к ответственности. В 2013 году Россия пообещала миру, что она поможет Сирии избавиться от ее химического оружия, но не смогла этого сделать. Россия стала гарантом Сирии – и в этом тоже потерпела неудачу".

Она заявила, что Россия проводит кампанию по дезинформации относительно событий в Сирии.

"Они просто лгут и пытаются вывернуть эту историю – мы уже отмечаем, что множество российских троллей по всему миру стараются перевернуть эту историю с ног на голову, но нам известны факты – нам, британцам, французам, НАТО. Сирия ответственна за то, что она уже слишком долго творит со своим народом, и в этом ее поддерживали Россия и Иран", - отметила Нойерт.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.

Все подробности об авиаударах по Сирии читайте в спецтеме НВ.

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