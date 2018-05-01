В городе на северо-востоке Нигерии прогремели два взрыва: как минимум 20 человек погибли

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Один взрыв прогремел в мечети, второй - на рынке секонд-хенд одежды
@dankawu4

Один взрыв прогремел в мечети, второй - на рынке секонд-хенд одежды

Два взрыва прогремели в городе Муби на северо-востоке Нигерии во вторник, 1 мая, сообщает News Agency of Nigeria.

Глава местного муниципального правительства Альхаджи Муса Белло рассказал, что взрывы произошли около 1:30 по местному времени (15:30 по киевскому).

"Все, что я могу вам рассказать, это то, что я нахожусь на пути к месту происшествия, чтобы помочь в эвакуации жертв", - сказал он.

По словам очевидца, один взрыв прогремел в мечети, второй - на рынке секонд-хенд одежды.

Как сообщает ВВС, в результате взрывов погибли меньшей мере 20 человек. Полиция подозревает, что ко взрывам причастна исламистская группировка Боко Харам.

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