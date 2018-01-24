В городах Швейцарии прошли акции протеста против визита Трампа в Давос

Жители Швейцарии протестовали против приезда Трампа в Давос

В городах Швейцарии прошли акции протеста против участия президента США Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Протестующие вышли на площади в Женеве, Лозанне и Фрибуре с плакатами: Всемирное экономическое фиаско, Расист, сексист, капиталист и Не трогай права женщин, сообщает Reuters.

Кроме того, на плакатах протестующих обыгрывается высказывание Трампа, назвавшего страны третьего мира "вонючими дырами".

В самом Давосе участники протеста прорвали кордон полиции, чтобы добраться к конгресс-центру, где пройдет экономический форум. Активистов мирно рассеяли полицейские.

Одна из самых масштабных акций прошла в Цюрихе, в ней приняло участие около 2 тысяч демонстрантов. Они выражали возмущение высказываниями Трампа, в частности, его отрицанием климатических изменений.

Выступление Трампа в Давосе ожидается в пятницу.