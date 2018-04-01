В горах Швейцарии после схода лавины пропали несколько человек

После схода лавины в швейцарском кантоне Вале пропали несколько человек, сообщает Rottu Oberwallis со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел неподалеку от курорта Фишеральп. Спасатели уже направились на поиски пропавших. Согласно первоначальным данным, речь идет о группе туристов-лыжников, состоящей из пяти человек.

По словам представителя полиции кантона Матиаса Фолькена, поисковая операция усложняется погодными условиями.

Напомним, в Швейцарии на горнолыжном курорте из-за схода лавины погиб лыжник, трое пропали.