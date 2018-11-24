В Гонконге зарегистрировали второй в мире случай заражения гепатитом Е

В Гонконге зарегистрировали второй в мире случай заражения человека гепатитом Е, который считается заболеванием крыс. Об этом сообщает South China Morning Post.
Заболевание обнаружили у 70-летней женщины, проживающей в Гонконге, как и первый заразившийся два месяца назад.
Женщина обратилась в больницу из-за боли в животе и общего плохого самочувствия. Диагноз удалось поставить после анализа крови. Причиной заболевания назвали ослабленный другими заболеваниями иммунитет пациентки, который находился в подавленном состоянии.
Отмечается, что оба пациента с гепатитом Е жили в одном районе Гонконга в трех километрах друг от друга. В этом районе после первого случая заражения были предприняты дополнительные меры по борьбе с грызунами.
Женщина не имела контактов с крысами или их пометом, и даже не видела крыс в своем районе. Однако, крысиный помет мог попасть в воду или пищу.
Доктор Сиддхарт Шридхар с кафедры микробиологии Гонконгского Университета, который изучил оба случая заболевания, считает, что во втором случае вирус крысиного гепатита имел сходство с человеческим вирусом гепатита и мог передаться от человека.
На данный момент медикам предстоит выяснить, произошло ли заражение вирусом от крыс или от людей.
До недавнего времени считалось, что крысиные вирусы гепатита Е не могут передаваться людям, однако два месяца назад был зарегистрирован первый случай заражения. Первым заболевшим стал 56-летний мужчина, который незадолго до этого перенес пересадку печени. После лечения противовирусным препаратом мужчина полностью выздоровел.
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