В Гонконге зарегистрировали второй в мире случай заражения гепатитом Е

В Гонконге зарегистрировали второй в мире случай заражения человека гепатитом Е, который считается заболеванием крыс. Об этом сообщает South China Morning Post.

Заболевание обнаружили у 70-летней женщины, проживающей в Гонконге, как и первый заразившийся два месяца назад.

Женщина обратилась в больницу из-за боли в животе и общего плохого самочувствия. Диагноз удалось поставить после анализа крови. Причиной заболевания назвали ослабленный другими заболеваниями иммунитет пациентки, который находился в подавленном состоянии.

Отмечается, что оба пациента с гепатитом Е жили в одном районе Гонконга в трех километрах друг от друга. В этом районе после первого случая заражения были предприняты дополнительные меры по борьбе с грызунами.

Женщина не имела контактов с крысами или их пометом, и даже не видела крыс в своем районе. Однако, крысиный помет мог попасть в воду или пищу.

Доктор Сиддхарт Шридхар с кафедры микробиологии Гонконгского Университета, который изучил оба случая заболевания, считает, что во втором случае вирус крысиного гепатита имел сходство с человеческим вирусом гепатита и мог передаться от человека.

На данный момент медикам предстоит выяснить, произошло ли заражение вирусом от крыс или от людей.

До недавнего времени считалось, что крысиные вирусы гепатита Е не могут передаваться людям, однако два месяца назад был зарегистрирован первый случай заражения. Первым заболевшим стал 56-летний мужчина, который незадолго до этого перенес пересадку печени. После лечения противовирусным препаратом мужчина полностью выздоровел.