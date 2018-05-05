В Глазго на улицы вышли десятки тысяч человек с требованием независимости Шотландии

В Глазго, 5 мая, десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием независимости для Шотландии, сообщает ВВС.
Организаторы ежегодного мероприятия All Under One Banner заявили, что на улицы вышли 80 000 сторонников независимости Шотландии.
В то же время, по данным полиции, в субботнем марше участвовали около 35 000 человек.
Организаторы ежегодного марша уже выразили готовность проводить его ежегодно, вплоть до нового референдума о независимости Шотландии.
Massive turn out for the pro-independence march in Glasgow. There's still appetite for #Indyref2 #AUOB #AllUnderOneBanner https://t.co/WP1WGIZWrW pic.twitter.com/T3tx5CbkoI— Aimar Etxeberria (@aimar_etxe) 5 мая 2018 г.
Новую волну популярности вопроса независимости в Шотландии спровоцировал Brexit.
13 марта 2017 года первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести новый референдум о независимости перед выходом Великобритании из Европейского Союза.
По словам Стерджен, она хочет провести такой референдум в конце 2018 года или в начале 2019 года.
Однако, премьер Великобритании Тереза Мэй выступила против референдума о независимости Шотландии.
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