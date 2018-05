В Глазго на улицы вышли десятки тысяч человек с требованием независимости Шотландии

В Глазго, 5 мая, десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием независимости для Шотландии, сообщает ВВС.

Организаторы ежегодного мероприятия All Under One Banner заявили, что на улицы вышли 80 000 сторонников независимости Шотландии.

В то же время, по данным полиции, в субботнем марше участвовали около 35 000 человек.

Организаторы ежегодного марша уже выразили готовность проводить его ежегодно, вплоть до нового референдума о независимости Шотландии.

Massive turn out for the pro-independence march in Glasgow. There's still appetite for #Indyref2 #AUOB #AllUnderOneBanner https://t.co/WP1WGIZWrW pic.twitter.com/T3tx5CbkoI