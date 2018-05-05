В Глазго на улицы вышли десятки тысяч человек с требованием независимости Шотландии

По данным полиции, в субботнем марше участвовали около 35 000 человек

В Глазго, 5 мая, десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием независимости для Шотландии, сообщает ВВС.

Организаторы ежегодного мероприятия All Under One Banner заявили, что на улицы вышли 80 000 сторонников независимости Шотландии.

В то же время, по данным полиции, в субботнем марше участвовали около 35 000 человек.

Организаторы ежегодного марша уже выразили готовность проводить его ежегодно, вплоть до нового референдума о независимости Шотландии.

Новую волну популярности вопроса независимости в Шотландии спровоцировал Brexit.

13 марта 2017 года первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести новый референдум о независимости перед выходом Великобритании из Европейского Союза.

По словам Стерджен, она хочет провести такой референдум в конце 2018 года или в начале 2019 года.

Однако, премьер Великобритании Тереза Мэй выступила против референдума о независимости Шотландии.