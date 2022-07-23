Линии снабжения российских войск в Херсонской области подвергаются все большей опасности из-за контрнаступления Украины — разведка Британии

23 июля, 10:45
Украинские военные (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

За последние 48 часов украинские войска продолжали наступление на российские силы в Херсонской области, к западу от реки Днепр велись ожесточенные бои.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Российские войска, вероятно, пытаются замедлить украинскую контратаку, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды — реки Ингулец, притока Днепра. В то же время линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большей опасности, утверждается в сообщении.

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Отмечается, что украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя оккупанты провели ремонт. По состоянию на 22 июля он, вероятно, был открыт для движения.

В британской разведке также сообщили, что им не удалось проверить утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия готовится построить альтернативный военный понтонный мост через Днепр.

«Российская армия уделяет первоочередное внимание сохранению своего военного мостового потенциала, но любая попытка построить переправу через Днепр будет очень рискованной операцией. Если форсирование Днепра будет закрыто, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это станет серьезной военной и политической неудачей для России», — говорится в сообщении.

19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр во временно оккупированном РФ Херсоне. Мост нуждается в серьезном ремонте, сейчас оккупанты не могут оперативно его восстановить, возможен проезд только легкового транспорта.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Великобритания Разведка Херсон Херсонская область Война России против Украины

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