10 октября 2018, среда

В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов

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Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что в 2018 году в страну прибыло 100 тысяч мигрантов, сообщает DW.

По словам министра, в ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам " и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". 

"Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", - отмечал он.

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Отметим, что во время кризиса 2015 года Германия приняла наибольшее количество нелегальных мигрантов, число просьб о статусе беженца достигло более 476 тыс. Большинство из нелегалов попадают на территорию Германии через баварские земли, которые являются своеобразными воротами из Средиземноморья в северную Европу.

В целом в 2015 году в Евросоюз прибыло от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегалов, в 2014 году их было зарегистрировано около 280 тыс.

2 июля канцлер Германии Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции.

Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".

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