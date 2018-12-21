В Германии запретили публиковать в интернете сделанные в музеях фото Сегодня, 03:08 56 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: Tasos_Lekkas / Pixabay

В четверг, 20 декабря, Федеральная судебная палата Германии постановила - если музей запрещает фотографирование своих экспонатов, то посетители не имеют права фотографировать картины и публиковать сделанные снимки в интернете.

Как передает DW, постановление было вынесено по делу сотрудника сайта Википедия, который в 2007 году сфотографировал картины в музее Райса-Енґельгорна в Манхайме, а также отсканировал фотографии в одном из музейных каталогов, а затем опубликовал отснятое в Википедии.

Согласно заключению суда, в случае с отсканированными фотографиями из каталога имеет место нарушение авторских прав, поскольку фотограф, сделавший фото для музейных публикаций, передал этому музею права на публикацию. Что касается собственно фотографий, то они находятся под защитой, поскольку фотограф, осуществляя съемку, принимает целый ряд художественных решений, касающихся места, расстояния, угла съемки, освещения и кадрирования.

Суд также констатировал, что сотрудник Википедии, делая собственные фотографии, нарушил договорно оформленный запрет на фотографирование в данном музее. Ведь правила пользования и пиктограмма в виде перечеркнутого фотоаппарата является частью договора о правилах посещения музея.

Как отмечает издание, в Википедии выразили разочарование постановлением суда.

"Музеи должны делать все для обеспечения максимальной доступности искусства и культуры прошлых веков", - отметил представитель Викимедии, являющейся подразделением Википедии.

Сами по себе картины, выставленные в комплексе Музей Райса-Енґельгорна, являются общественным достоянием, поскольку по истечении 70 лет после смерти художника, его работы уже не охраняются авторским правом.