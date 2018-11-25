В Германии детям запретили вывешивать на рождественскую елку свои пожелания в силу закона о конфиденциальности

Немецкий городок Рот отменил давнюю традицию, когда дети вывешивали на рождественскую елку города свои пожелания из-за нового закона о конфиденциальности в ЕС, пишет Daily Mail.

Соответствующее решение было принято на заседании горсовета. Следовательно, дети больше не могут оставлять свои публичные письма Санта-Клаусу.

Представитель горсовета сказал, что новый закон ЕС не оставил им выбора.

"В городе было традицией, когда дети писали письмо с пожеланиями и указывали свое имя, возраст и адрес, чтобы "отец Рождества" знал, куда доставить их подарки", - говорится в сообщении.

Однако, в соответствии с Европейским стандартом защиты данных, местные власти должны получить письменное разрешение от родителей более 4 тысяч детей, которые обычно участвуют в акции, разъясняя, что их данные могут быть переданы третьим лицам.

Местная радиостанция Antenna Bayern сообщила, что обратилась к экспертам, чтобы создать новую форму письменного детского желания, совместимую с Европейским стандартом защиты данных.

В то же время представитель Еврокомиссии заявил, что интерпретация городом постановления была неверной.

"Санта-Клаус должен иметь контактные данные семьи, чтобы доставить подарки, указанные в списке желаний, которые он получил, - если родители согласятся в случае несовершеннолетних", - сказал он.