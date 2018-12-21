В Германии закрыли последнюю шахту по добыче каменного угля Вчера, 23:43 79 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер: К концу подошла часть немецкой истории

В Германии в пятницу, 21 декабря, закрылась последняя шахта по добыче каменного угля, которая была расположена в Ботропе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, передает DW.

В торжественной церемонии принимал участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который во время своей речи констатировал, что к концу подошла "часть немецкой истории", без которой сама страна и ее развитие на протяжении последних двух веков были бы немыслимы.

Президент ФРГ высоко оценил тяжелый и опасный труд горняков.

"Мужчины и женщины были здесь товарищами. Это не было утеряно, а поскольку это так, я не опасаюсь за будущее Рурской области", - сказал он.

Штайнмайер поблагодарил профсоюзы, которые, вместе с государством содействовали мирному и ответственному свертыванию добычи каменного угля в Германии.

Напомним, в 2007 году Бундестаг решил поэтапно свернуть до 2018 года угледобывающую отрасль в Германии, которая ежегодно поглощала много миллиардов дотационных средств. Причиной такого решения стал недостаток конкурентоспособности немецкого угля по сравнению с гораздо более дешевым импортным углем. Высокие стандарты безопасности и чрезвычайно глубокий уровень залегания пластов каменного угля в Рурской области сделали его разработку и добычу намного дороже, чем в других частях мира.