В Германии задержали россиянина, вывозившего компоненты для ракет
Немецкие правоохранители задержали в районе города Карлсруэ на юго-западе страны россиянина, подозреваемого в вывозе оборудование, которое используется в сфере авиационной и космической промышленности.
Об этом со ссылкой на генеральную прокуратуру Германии передает агентство Associated Press.
Как сообщается, на данное время следствию известно о, как минимум, двух случаях, когда 68-летний подозреваемый Владимир Д. передавал неким "получателям из военной сферы" оборудование, недоступное России из-за введенных против нее ограничительных мер.
Стоимость указанных товаров оценивают в 1,7 млн евро.
В случаи, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.