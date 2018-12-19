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В Германии задержали россиянина, вывозившего компоненты для ракет

Сегодня, 14:13
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Задержанный передал товаров на 1,7 млн евро

Немецкие правоохранители задержали в районе города Карлсруэ на юго-западе страны россиянина, подозреваемого в вывозе оборудование, которое используется в сфере авиационной и космической промышленности.

Об этом со ссылкой на генеральную прокуратуру Германии передает агентство Associated Press.

Как сообщается, на данное время следствию известно о, как минимум, двух случаях, когда 68-летний подозреваемый Владимир Д. передавал неким "получателям из военной сферы" оборудование, недоступное России из-за введенных против нее ограничительных мер.

Стоимость указанных товаров оценивают в 1,7 млн евро.

В случаи, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Теги:   Военные товары Санкции Товары двойного назначения Контрабанда Германия Россия

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