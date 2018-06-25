25 июня 2018, понедельник

В Германии задержали бывшего телохранителя Усамы бен Ладена

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В немецком городе Бохум задержали бывшего телохранителя убитого главаря террористической организации Аль-Каида, "террориста №1" Усамы бен Ладена.

Как сообщает Der Westen, 41-летний Сами А. живет в Бохуме с 1997 года и получает государственное пособие. Его задержали, когда он в очередной раз пришел в полицию, чтобы отметиться.

По предварительным данным, экс-телохранитель Усамы бен Ладена может быть депортирован из Германии.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что выходец из Туниса Сами А. в 1997 году въехал в Германию по студенческой визе. Он получал социальное пособие в размере $1,4 тыс. в месяц.

По неофициальным данным, в 2000 году он обучался в одном из лагерей террористов Усамы бен Ладена. В 2005 году в суде в Дюссельдорфе некий свидетель показал, что Сами А. работал на бен Ладена.

Напомним, что в Саудовской Аравии был задержан председатель строительной группы Binladin Бакр бен Ладен - брат Усамы бен Ладена.

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