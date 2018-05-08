В Германии задержали банду преступников, в которую входили украинцы

Во вторник, 8 мая, в Германии правоохранители задержали участников банды контрабандистов, членами которой были граждане Украины.

По данным следствия, преступники занимались контрабандой людей - перевозили граждан Молдовы в Германию и помогали устраиваться на работу по поддельным румынским документам, сообщает DW.

Полицейские провели масштабную операцию в федеральных землях Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Саксония-Анхальт. В общем 800 полицейских провели обыски в более чем 20 офисах и домах. В Гамбурге во время следственных действий полицейские обнаружили 42 нелегальных мигранта.

Трех главных подозреваемых - двух граждан ФРГ и одного россиянина в возрасте от 30 до 43 лет - задержали в Гамбурге еще вечером 7 мая. Преступная группировка состояла из восьми человек, в том числе граждан Украины. В общем расследование ведется против 13 обвиняемых.

По данным полиции, некоторые из подозреваемых в Саксонии-Анхальт были связаны с националистическим движением Граждане рейха (так называемые "рейхсбюргеры"). Сторонники движения не признают существования ФРГ и отождествляют себя с немецкой империей, существовавшей с 1871 по 1918 год.

Напомним, что в Греции у полуострова Пелопоннес задержали трех украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов.