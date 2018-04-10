В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта, погиб сотрудник

Военный вертолет модели Sikorsky CH-53 попал в аварию во время посадки для дозаправки в аэропорту немецкого города Швайнфурт.

Об этом пишет Spiegel.

В результате один человек погиб.

В понедельник, 9 апреля, пилот приземлился в Швайнфурте, однако задел лопастями винта башню диспетчеров.

Обломки разлетелись по территории аэропорта и зацепили сотрудника. 60-летнего пострадавшего оперативно госпитализировали, однако от полученной травмы головы он умер 10 апреля в больнице.

Вертолет, башня и другие здания аэропорта получили значительные повреждения от обломков вертолета. Кроме того, были повреждены два гражданских самолета Cessna. По предварительным оценкам, ущерб оценивается в миллионы евро. В аэропорту приостановили полеты.

Министерство обороны страны начало расследование обстоятельств аварии.

Напомним, 10 апреля в Полтавской области упал частный вертолет Ми-2.