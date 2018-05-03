В Германии во время спецоперации произошли столкновения между полицией и беженцами, есть раненые

Во время спецоперации в немецком приюте для беженцев в городе Эльванген произошли столкновения между полицией и мигрантами.

Об этом рассказали представители правоохранительных органов, пишет Укринформ.

Отмечается, что полицейские приехали забрать 23-летнего гражданина Того для депортации, однако жители приюта встали на его защиту. В ходе столкновений были ранены трое полицейских, есть пострадавшие и среди беженцев. Несколько человек были задержаны.

В полиции подчеркнули, что отпустили парня, чтобы избежать дальнейшего насилия, но операция по его выдворению еще не закончена.

Там добавили, что имеются данные об организации в приюте криминальных группировок.