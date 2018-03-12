В Германии умер "бухгалтер Освенцима", приговоренный к четырем годам тюрьмы

В Германии в возрасте 96 лет умер бывший эсэсовец Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации издания, Гренинг умер в больнице в пятницу, 9 марта. В прокуратуре Ганновера отметили, что получили соответствующее уведомление от адвоката Гренинга. Но они пока не располагают свидетельством о смерти бывшего эсэсовца.

Напомним, что в 2015 году окружной суд Люнебурга приговорил Оскара Гренинга к четырем годам тюремного заключения за причастность к убийствам 300 тысяч узников концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). В начале 2018 года ему отказали в помиловании.

Расследование дела Гренинга было прекращено в 1985 году и возобновлено в 2014 году на основе доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.

Гренинг служил в Освенциме в период с 1942 по 1944 год. Хотя он и не принимал непосредственного участия в массовых убийствах, а занимался финансами и распоряжался ценными вещами депортированных евреев. В частности, забирал деньги из багажа заключенных и переправлял их в центральное управление SS в Берлине. За это его окрестили "бухгалтером Освенцима".