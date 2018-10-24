В Германии тысячи шахтеров вышли на протест против отказа от угля

В немецком городе Берггейм 20 тысяч шахтеров вышли на акцию протеста, требуя защитить свои рабочие места от поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Правительственная комиссия по вопросам угля провела собрание в Берггейме с целью составления плана закрытия производства.

Организаторами демонстрации стали угольные профсоюзы IG BCE и Verdi.

График поэтапного закрытия и реализации федеральной помощи, которая оценивается в регионе в 1,5 млрд евро, ожидается до конца года.

Поддержать протест прибыли также работники угольных районов восточной и центральной Германии.