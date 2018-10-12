12 октября 2018, пятница

В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком

В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком

В Германии на границе между землями Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц столкнулись туристический автобус и грузовой автомобиль.

Об этом сообщает Sueddwestrundfunk.

В результате серьезные травмы получили девять человек, 16 обошлись легкими травмами. 

Госпитализировали также 59-летнего водителя автобуса и 61-летнего водителя автомобиля.

Среди туристов в основном были граждане США, Канады и Австралии.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

 

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