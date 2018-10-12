В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Германии на границе между землями Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц столкнулись туристический автобус и грузовой автомобиль.
Об этом сообщает Sueddwestrundfunk.
В результате серьезные травмы получили девять человек, 16 обошлись легкими травмами.
Госпитализировали также 59-летнего водителя автобуса и 61-летнего водителя автомобиля.
Среди туристов в основном были граждане США, Канады и Австралии.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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